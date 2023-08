Dopo la furiosa rissa in via Roma, denunce e Daspo urbano per sei pakistani

I sei pakistani coinvolti in una furiosa rissa avvenuta nei giorni scorsi, oltre a essere stati denunciati, per due anni non potranno accedere all’interno dell’attività commerciale dia Roma nella quale si sono verificati i fatti e neppure in pubblici esercizi o locali in via Roma, via Pozzo, via Alberoni, via Capra, via Scalabrini, via Colombo, via Bolzoni, via Calciati, piazzale Roma e piazzale Libertà o comunque stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Lo ha deciso la questura di Piacenza, applicando il cosiddetto Daspo Willy.

