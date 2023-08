Ha avuto un drammatico epilogo l’incidente che si è verificato attorno alla mezzanotte nella galleria prima di Bobbio, lungo la Statale 45. A rimanere ferita, fortunatamente in maniera non grave, una ragazza, che viaggiava su un’auto condotta da un 21enne, suo amico.

Proprio il ragazzo, qualche ora dopo, è stato trovato senza vita in una zona boschiva vicina al Trebbia, poco distante dal luogo dell’incidente. Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri si sarebbe sparato con un’arma da fuoco. Poco prima pare avesse fatto un’ultima drammatica telefonata a un’amica che aveva in comune con la ragazza coinvolta nell’incidente. Da lì era scattato l’allarme.

I carabinieri stanno ricostruendo tutti i dettagli della tragica vicenda.

