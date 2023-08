Rubinetto rotto, diversi appartamenti allagati. Intervento dei vigili del fuoco

Si rompe un rubinetto si allagano più appartamenti. E’ accaduto in un appartamento di una palazzina a Castel San Giovanni. A chiamare il 115 alcuni abitanti della palazzina che lamentavano acqua che colava dal soffitto dell’abitazione sopra di loro.

Il padrone di casa dell’appartamento dove si era verificata la perdita, un cittadino straniero, è risultato essere partito da casa da oltre un mese.

Sul posto sono accorse una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castello e una pattuglia della stazione di Sarmato. Come sempre avviene in casi di questo genere, si è prima tentato di avvisare il padrone di casa ma è risultato irreperibile. Intanto l’acqua continuava a dilagare e così i vigili del fuoco non hanno potuto far altro che raggiungere la finestra del primo piano della palazzina e dopo aver rotto i vetri sono entrati nell’appartamento interessato dal guasto idrico. Gli stessi vigili del fuoco sono così riusciti ad individuare il guasto e ad arrestare il flusso d’acqua.