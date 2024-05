Dalla ricerca persone ai sensori: formazione per i vigili del fuoco di Piacenza

Incontro informativo con il personale del nucleo regionale Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per i vigili del fuoco di Piacenza. L’approfondimento dell’attività si è svolto “nell’ottica di una migliore conoscenza delle capacità operative” come spiegato dai pompieri.

Cos’è il Sapr

Il nucleo regionale Sapr svolge le attività di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco e opera principalmente per gli interventi di ricerca persona e per il monitoraggio degli incendi di bosco. I gruppi sono dotati di ottiche performanti, di sensori a infrarossi e anche di dispositivi dedicati per la ricerca di cellulari. Inoltre vengono svolte anche altre attività tra cui il supporto al nucleo di polizia giudiziaria e al nucleo di topografia applicata al soccorso dei vigili del fuoco con la realizzazione di fotogrammetria di zone interessate ad eventi incidentali come alluvioni, terremoti, frane.