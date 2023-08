A scuola fuori dalle aule, l’idea del Comune: lezioni nei musei. Costo di 117mila euro

La città diventa scuola. E gli spazi museali della galleria d’arte moderna Ricci Oddi e di Palazzo Xnl, tra via San Siro e via Santa Franca, si trasformano in speciali aule didattiche per gli alunni. Lo prevede il progetto “Fata” (acronimo dei quattro elementi naturali fuoco, acqua, terra e aria) deliberato oggi pomeriggio dalla giunta Tarasconi. In concreto, come spiega l’assessore alle politiche scolastiche Mario Dadati, l’idea consiste nell’organizzazione di lezioni innovative e inedite all’interno di questi due poli culturali e artistici del centro storico “entro la fine di ottobre”, allo scopo di “offrire un’alternativa alle sole spiegazioni frontali delle materie”. A turno, durante l’anno scolastico 2023-2024 e poi nel successivo, circa 30 classi quarte e quinte delle scuole elementari – più o meno 700 bambini totali – traslocheranno per una settimana ciascuna nei locali messi a disposizione gratuitamente da Ricci Oddi e Palazzo Xnl in orari mattutini, dove saranno accolte da “team educativi composti dai loro insegnanti, esperti e atelieristi”, cioè figure che accompagnano i più piccoli nelle attività di scoperta e invenzione, “per seguire particolari approfondimenti e momenti didattici legati anche al luogo”.

Per realizzare “Fata”, il Comune stanzia 117mila euro destinati a “garantire lo svolgimento del progetto nel biennio – puntualizza Dadati – ad esempio le spese per la formazione degli operatori e l’adeguamento degli spazi aperti agli alunni”. L’attuazione del percorso sarà affidata a un soggetto del terzo settore. “A breve le scuole – aggiunge l’assessore – riceveranno il materiale informativo in merito a questa opportunità, con l’iter per aderire gratuitamente e fissare la presenza delle proprie classi nelle aule diffuse di Ricci Oddi e Palazzo Xnl”. E in futuro non si esclude di ampliare l’idea, ispirata a un modello applicato a Reggio Emilia: “L’obiettivo è di estenderla a palazzo Farnese”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: