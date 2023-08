Appartamento in fiamme a Calendasco, intossicata una donna. Non è grave

Un incendio si è sviluppato per cause accidentali in una abitazione di via Mazzini a Calendasco, nella tarda serata di lunedì 21 agosto. A innescare le fiamme forse il cortocircuito di un elettrodomestico.

All’interno della casa una coppia di coniugi stranieri di 57 e 55 anni. La donna, nel tentativo di recuperare il proprio telefono cellulare, ha inalato fumo, e quindi a scopo precauzionale è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed è stata trasportata all’ospedale civile di Piacenza. Non è in gravi condizioni e non corre pericolo di vita. Non ci sono altre altre persone evacuate o ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Piacenza. La struttura è stata dichiara agibile dal punto di vista strutturale, ma non agibile sotto l’aspetto igienico a causa dell’incendio.