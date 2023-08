Droga a Piacenza: nel 2022 60 operazioni e 98 indagati. “Elevata richiesta di coca”

Sono state 98 nel 2022 le persone indagate a Piacenza e provincia per reati legati agli stupefacenti secondo quanto emerge dalla recente relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga che fa capo al ministero dell’Interno. Meno dell’anno precedente, quando tra denunce e arresti le persone coinvolte in fatti legati allo spaccio erano state 180. Una diminuzione che tuttavia non permette di cantare vittoria. La presenza della droga è costante nella nostra città e a riconoscerlo sono prima di tutto i rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati nel contrasto allo spaccio.

L’anno scorso le operazioni antidroga nel Piacentino sono state 60. Tra i 98 indagati, ci sono 51 italiani e 47 stranieri. Tre i minorenni, gli altri tutti maggiorenni. Quasi tutti maschi (87), con undici presenze femminili. Un decesso a causa della droga.

“Ormai tantissimi “pippano” (nota espressione gergale per definire la sniffata, ndr): operai, professionisti, studenti, medici, personaggi più o meno in vista. Sì, perfino appartenenti alle forze dell’ordine, come hanno dimostrato diverse operazioni anti-droga. La cocaina è trasversale. E oggi ti puoi permettere la dose anche con 20 euro”. Chi parla veste abitualmente una divisa, è un tutore dell’ordine. Per lavoro conosce il mondo dello spaccio a Piacenza come le sue tasche.

