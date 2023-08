Castell’Arquato, pulisce il fucile e parte un colpo: 25enne in ospedale

Un colpo partito da un fucile ha ferito una 25enne. In base alle prime informazioni, sembra che la donna stesse pulendo l’arma regolarmente detenuta quando sarebbe partito accidentalmente un colpo. L’ episodio è avvenuto nel pomeriggio a Castell’Arquato. La ragazza è stata condotta all’ospedale di Fiorenzuola e in seguito trasferita in elisoccorso all’ospedale di Parma. Le condizioni della 25enne sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Del caso si stanno occupando i carabinieri.

