Soccorso alpino, 100 euro al minuto per l’elicottero. Nel Piacentino 25 interventi

Negli anni della pandemia in molti hanno scoperto la bellezza dell’appennino senza doversi spostare in altre regioni. L’aumento di frequentatori ha incrementato anche l’attività del Soccorso alpino. Quest’anno nel Piacentino gli interventi sono stati 25, tra i casi più frequenti in estate ci sono quelli di persone disperse lungo i sentieri che portano al Trebbia, ma non solo. “Il periodo più caldo per noi è quello dei funghi – spiega Carlo Giovanetti – capostazione Alfeo Soccorso alpino -, sono diversi ogni anno gli intervenuti per fungaioli dispersi o feriti”.

In Emilia Romagna, il Soccorso alpino con elicottero viene attivato tramite il 118, in caso di servizio Hems (Servizio medico di emergenza con elicotteri), a bordo ci sono pilota, tecnico di elisoccorso e addetto al verricello oltre ai sanitari, ovvero un medico anestesista e un infermiere. Il personale del Soccorso alpino è volontario. Soltanto costo dell’elicottero è di circa 100 euro al minuto. In Emilia-Romagna il servizio è gratuito per i cittadini in virtù di una convenzione con la Regione. Nell’arco alpino invece, i costi variano a seconda della regione in cui si verifica l’azione di recupero con specifiche tariffe. In caso di chiamata in mancanza di un’effettiva situazione di pericolo o causata da un comportamento irresponsabile, in alcuni casi è prevista anche la copertura dell’intero costo dell’intervento.

Ecco allora alcuni consigli da tenere sempre presenti: studiare sempre l’itinerario prima di avventurarsi sui sentieri, controllare il meteo, indossare abbigliamento e calzature adeguate, portare acqua. Tra i consigli degli esperti c’è anche quello di scaricare l’applicazione Georesq, utile per inviare la richiesta di aiuto e la posizione in cui ci si trova.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI