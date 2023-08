Lavoratori non in regola e poco formati: sospesa l’attività in quattro aziende

Sospesa l’attività in quattro aziende e comminate multe per oltre 28mila euro. In tre delle imprese attenzionate vi erano alcuni dipendenti irregolari. Rilevate gravi inadempienze per la sicurezza dei lavoratori e denunciati sei tra titolari e amministratori.

E’ il bilancio degli accessi ispettivi e dei controlli dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Piacenza nell’ultimo mese e mezzo. Le verifiche hanno complessivamente riguardato 15 società, cantieri edili e pubblici esercizi, e la posizione lavorativa di 39 impiegati. In alcune attività è stata rilevata la presenza di lavoratori non regolarizzati o ben istruiti, ed in un caso è stata rilevata la presenza di un lavoratore minorenne assunto “in nero”.

Le verifiche rientrano nella campagna “Controlli straordinari sommerso e sicurezza – Estate 2023” dei carabinieri dei nuclei ispettorato del lavoro volta a prevenire e contrastare le gravi violazioni che danneggiano i diritti dei lavoratori e che mettono a rischio la loro incolumità. I carabinieri piacentini dopo l’accesso in un cantiere edile a Monticelli – dove vi erano attive due ditte -, hanno denunciato il titolare 64enne dell’impresa appaltatrice per aver omesso la formazione dei lavoratori, per aver adibito un lavoratore alla mansione di gruista nonostante fosse sprovvisto di idonea specifica formazione all’uso di tale attrezzatura e per omessa visita medica. Per questo è stato attuato il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale. L’altro titolare dell’impresa edile presente in cantiere, che ha sede legale in provincia di Modena, invece, è stato denunciato poiché il ponteggio posto sulla facciata in ristrutturazione, era sprovvisto dei parapetti di testata che impediscono il rischio di caduta dall’alto dei lavoratori. Anche in questo caso è stato attuato il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale. Complessivamente sono state elevate ammende pari a circa 12.500 euro.

A Castelvetro Piacentino invece, il titolare 56enne dell’impresa edile che stava eseguendo i lavori è stato denunciato per aver allestito un impalcato costituito da ponti metallici prefabbricati con elementi misti di tubi e giunti alto circa tre metri senza aver effettuato i calcoli di resistenza e stabilità. Gli è stata elevata anche un’ammenda di 620 euro circa.

La titolare di una gelateria è stata denunciata per aver occupato un lavoratore straniero sprovvisto di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed è stata sanzionata per aver occupato in nero un lavoratore su quattro dipendenti, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell’attività. Le sanzioni amministrative elevate sono state pari a 6.820 euro. Infine, a Piacenza, dopo il controllo in un salone di acconciatura-parrucchiere uomo-donna, il titolare 48enne è stato denunciato per aver omesso di effettuare la relazione sui rischi inerenti le lavoratrici in stato di gravidanza, maternità e allattamento. Un’ammenda di 1230 euro circa gli è stata comminata. Infine, sempre a Piacenza, l’attività di un bar è stata sospesa e sono state comminate ammende e sanzioni per complivi 7.400 euro circa, perché la titolare aveva occupato in nero una lavoratrice straniera minorenne su tre impiegati. La stessa è stata denunciata anche per aver omesso la visita medica dei dipendenti e per aver installato un impianto di videosorveglianza.