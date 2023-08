Cresce l’industria culturale piacentina: 398 milioni di valore. Traina l’editoria

Quasi 398 milioni di euro – 397,8 per la precisione – ovvero il 4,2% della ricchezza complessivamente prodotta nel nostro territorio. E’ il valore del sistema culturale e creativo di Piacenza e provincia, sviluppato nel corso del 2022. Un indicatore in crescita del 4,8% rispetto al 2021, con un lieve aumento degli occupati, che passano da 6.600 ai 6.629. Sono questi i dati principali che emergono dalle analisi della Camera di commercio dell’Emilia sulle statistiche rese note dalla Fondazione Symbola-Unioncamere con il rapporto “Io sono cultura”.

La parte del leone la fa la componente cosiddetta “core”, composta da industrie creative e culturali, come architettura e design, ad esempio conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, arti visive, editoria e stampa, audiovisive, musicali o di comunicazione: una pluralità di attività che nel 2022 ha sviluppato un valore pari a 202,7 milioni di euro (+5% rispetto al 2021) con oltre 3.731 addetti, quota in linea con quella dell’anno precedente.

Alla ricchezza prodotta dai settori che sono il cuore della cultura, si deve aggiungere quella proveniente dalle attività creative “driven”, ovvero tutte le attività economiche non strettamente riconducibili alla dimensione culturale, ma caratterizzate da strette sinergie: una componente di rilevo che, a livello provinciale, rappresenta un valore aggiunto di 195,1 milioni di euro (+ 4,6% rispetto al 2021) e 2.898 addetti, quota analoga a quella dell’anno precedente.

Il comparto editoria-stampa ha generato ricchezza per 63,1 milioni di euro nel 2022, con un incremento del 5,7% rispetto all’anno precedente e un’occupazione stabile a oltre 1.170 addetti. A seguire, le 174 imprese inerenti la produzione di software e videogames, che hanno generato ricchezza per 46,5 milioni di euro nel 2022 (+5,4 % sul 2021), occupando 702 addetti (+3% rispetto al 2021). Vengono poi le attività di architettura e design, capaci di produrre 38,2 milioni di euro di valore aggiunto, in linea con la quota raggiunta nel 2021, con 398 imprese che occupano 752 addetti.

Un contributo importante è esercitato poi, in provincia di Piacenza, dalle arti visive che mostrano un valore aggiunto di 19,4 milioni di euro alla fine del 2022 (+9% rispetto al 2021). A seguire, i comparti comunicazione (13 milioni di euro), le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, che si attestano nel 2022 a 12,2 milioni di euro, e audiovisivi e musica (10,2 milioni di euro).