Gestione rifiuti, in arrivo cinque ecosportelli nel Piacentino

Come previsto dal contratto di servizio stipulato con Atersir a seguito della avvenuta aggiudicazione della gara pubblica per la gestione territoriale del servizio, Iren Ambiente, concessionario della gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Piacenza 2023-2037, dal prossimo 30 Agosto 2023 provvederà all’apertura degli Ecosportelli presso i Comuni di Piacenza, Bobbio, Castel San Giovanni, Fiorenzuola D’Arda, Ponte dell’Olio.

A regime, attraverso gli Ecosportelli, tutti gli utenti del Bacino provinciale gestito potranno ottenere qualsiasi informazione inerente i Servizi di Raccolta e Tari, effettuare segnalazioni ambientali, presentare richieste di servizi su prenotazione.

Nell’ambito del progetto che ha visto la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica comunali, il comune di Rivergaro e il Concessionario del servizio di illuminazione pubblica (Iren e Santa Teresa LRE in ATI) mettono a disposizione la nuova versione dell’App Luce in città la quale permette agli utenti di segnalare al Concessionario eventuali guasti o anomalie degli impianti, velocizzando così l’attività di ripristino a vantaggio dell’efficienza e qualità del servizio.

Realizzata da Iren e disponibile sia per sistemi Android che iOS, l’applicazione rappresenta uno strumento gratuito, utilizzabile in mobilità e quindi utile per effettuare segnalazioni in tempo reale. Rispetto alla versione precedente, già disponibile da alcuni anni, Luce in città è dotata ora di una interfaccia più intuitiva ed arricchita di migliori funzioni di localizzazione.

Con pochi e semplici passaggi, l’App consente di segnalare il guasto scattando una foto o inviando il codice del punto luce non funzionante, geolocalizzando automaticamente l’area interessata. A intervento concluso, l’utente che ha segnalato l’anomalia di servizio, riceve un feedback sull’attività portata a termine, ottenendo quindi un ritorno puntuale sulla risoluzione della sua segnalazione.

L’App è già disponibile su Google Play e App Store digitando “Luce in città” oppure può essere scaricata inquadrando il QRcode presente sulle etichette dei pali di illuminazione pubblica (a fianco un esempio).

L’applicazione Luce in Città si affianca al tradizionale numero verde destinato alla segnalazione guasti (800 913737attivo 24h su 24, 7 giorni su 7).