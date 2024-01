Servizio Idrico Integrato: nel 2022 investiti 32,5 milioni di euro in provincia di Piacenza

Il Consiglio Locale di Piacenza ha approvato il consuntivo degli investimenti, relativo all’anno 2022, in acquedotti fognature e depurazione, finanziati dalle tariffe dei cittadini; si tratta, in provincia di Piacenza, di 32,5 milioni di euro per adeguamenti della rete fognaria e di acquedotto, nuove condotte, miglioramento degli impianti, importanti lavori di manutenzione per aumentare la qualità del servizio idrico.

Atersir approva il Consuntivo degli Investimenti del servizio idrico integrato nei Consigli Locali, dando conto ai Comuni delle opere realizzate e dell’avanzamento degli investimenti precedentemente programmati. In particolare nel bacino di Piacenza sono stati realizzati 129 interventi: il gestore Ireti S.p.A. ha investito 32,5 milioni di euro, registrando, rispetto al Consuntivo 2021, un aumento per l’intera provincia di più di 7 milioni negli investimenti realizzati.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, sui circa 32 milioni di investimenti stanziati sappiamo che 16,4 sono stati spesi per interventi riguardanti l’acquedotto, più di 7,5 milioni sono stati dedicati alla depurazione, 4,8 alla fognatura e circa 1,4 suddivisi per tutte le tipologie; a questi bisogna aggiungere 2,4 milioni per interventi di struttura. Questo dato conferma la volontà dell’Agenzia di ottimizzare le reti e gli impianti al fine di ridurre le perdite di acqua, nel rispetto dei principi e degli obiettivi definiti dalla L.R. 23/2011 che identificano l’acqua come bene naturale e diritto umano universale.

L’importo di investimento corrisponde a circa 114,6 euro per cittadino residente per l’anno 2022 finanziati dalla tariffa sul territorio di Piacenza. Gli investimenti medi programmati in Italia per il periodo 2020-2024 sono pari a 52 euro ad abitante (Relazione Annuale 2023 Stato dei Servizi – ARERA 2023).

Fra gli interventi più importanti, completati o in corso, nella provincia di Piacenza, troviamo:

• Miglioramento della qualità dell’acqua nel comune di Piacenza, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile località Mortizza – Collegamento Piacenza – Mortizza – Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole – perforazione di tre nuovi pozzi nel comune di Piacenza ( 5,3 milioni di euro)

• Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia: Collegamenti acquedottistici Torrazzo Momeliano Pigazzano e collegamento a Rezzanello (più collegamento Boffalora – Paderna) nei Comuni di Gazzola, Travo, Piozzano (1,2 milioni di euro)

• Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell’impianto di depurazione di S.Giuliano nei Comuni di Villanova sull’Arda e Castelvetro Piacentino (1,7 milioni di euro)

• Adeguamento ai parametri dell’azoto e Revamping dell’impianto di depurazione di Fiorenzuola (4,9 milioni di euro)

• Adeguamento ai parametri dell’azoto e Revamping dell’impianto di depurazione di Rottofreno (2,5 milioni di euro)

• Adeguamento scarichi dell’agglomerato di Nibbiano mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi (1 milione di euro)

• Sistemazione reticolo fognario di Caminata e Costiola e adeguamento scarichi dell’agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi (800mila euro)

• Adeguamento impianto di depurazione per agglomerato Agazzano ovest (1,2 milioni di euro)

• Interventi straordinari sull’impianto di depurazione di Ferriere capoluogo (1,1 milioni di euro).