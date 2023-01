Servizio rifiuti nel Piacentino a Iren fino al 2037: “Ora una gestione stabile”

Iren si aggiudica la gara per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Piacenza e Parma (escluso il Comune di Fidenza) della durata di quindici anni, a partire dal primo gennaio 2023. Nel nostro territorio l’affidamento riguarda tutti i 46 comuni della provincia, compreso il capoluogo: l’importo totale della concessione posta a base di gara è pari a 505,2 milioni di euro ed è stata vinta con uno sconto del 4,77%, con un risparmio per di circa 24 milioni nei quindici anni.

“Dopo un periodo lungo di impegno e vicissitudini giudiziarie – commenta Luca Quintavalla, consigliere d’ambito per la provincia di Piacenza – siamo giunti finalmente alla firma del contratto di servizio fra Atersir e Iren Ambiente avvenuta lo scorso 28 dicembre, verso una gestione stabile affidata a un soggetto industriale attrezzato e strutturato, col quale dovremo correre e recuperare il tempo perduto verso gli ambiziosi traguardi posti dal Piano regionale dei rifiuti, cioè oltre il 79% di raccolta differenziata e la tariffa puntuale entro un paio d’anni. L’affidamento con gara potrà consentirci di mantenere sotto controllo i costi, incrementare gli investimenti visto anche l’orizzonte temporale di validità della gara pari a 15 anni, perciò riteniamo fondamentale l’azione che svolgerà Atersir con il consiglio d’ambito . Aggiungo inoltre che per volontà espressa dei sindaci piacentini il vincitore della gara, Iren, dovrà costituire una società provinciale dedicata alla gestione dei rifiuti a Piacenza, in cui saranno rappresentati anche i sindaci del territorio, uno strumento che abbiamo ritenuto essenziale per mantenere il controllo del servizio a beneficio delle nostre comunità”.