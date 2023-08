Vigili del fuoco, il sindacato: “Autopompa inutilizzabile, costretti ad arrabattarci”

Attraverso una nota diffusa stamattina, Conapo (sindacato autonomo dei vigili del fuoco) ha posto l’accento su quella che viene definita “la drammatica situazione in cui

versa il comando provinciale di Piacenza, ma più in generale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto riguarda i mezzi di soccorso”.

“Sabato 26 agosto – si legge nella nota – a causa di un problema meccanico si è resa inutilizzabile l’ultima autopompa degna di questo nome presente nella sede centrale. Da quel momento il personale è obbligato, vista la mancanza di un mezzo sostitutivo, ad utilizzare un camion di piccole dimensioni a tre posti con scarsa capacità di acqua e abbinare, in base all’ intervento, un secondo mezzo (una campagnola o un autobotte) per poter permettere alla squadra di cinque persone di poter arrivare sull’intervento. A questo si aggiunge che, viste le piccole dimensioni del mezzo (il quale non riesce a

caricare tutte le attrezzature di una normale autopompa), in base alla tipologia di intervento il personale deve cercare di caricare alla bene e meglio l’attrezzatura mancante, allungando inevitabilmente i tempi di uscita”.

“Nel 2023 – denuncia Conapo – crediamo che per un ente come i vigili del fuoco, preposto per il soccorso tecnico urgente, sia una cosa inaccettabile “arrabattarsi” per poter garantire il soccorso, senza la possibilità di avere un mezzo di scorta. Crediamo che questo sia una grave mancanza in primis per i cittadini e successivamente per gli operatori, costretti a fare soccorso in maniera avvilente. Nella giornata del 27 agosto, dopo varie chiamate e interessamenti da parte del Comando e della direzione regionale, è stata reperita un’autopompa in sostituzione da un altro Comando della regione: un automezzo che comunque ha più di 20 anni di servizio. Questa situazione ormai cronica non sembra essere prioritaria per i livelli dirigenziale della nostra amministrazione. Infatti, nonostante gli appelli già fatti in precedenza al Comando di Piacenza non verrà molto probabilmente assegnata un’autoscala nuova che andrà ad altri comandi d’Italia. Noi continueremo con l’attuale mezzo che ha più di 20 anni di servizio. Questa è la situazione del soccorso tecnico urgente nella nostra provincia – conclude la nota – e ci auguriamo ancora una volta che questo ennesimo appello possa smuovere a qualunque livello un’iniziativa concreta per migliorare la situazione”.