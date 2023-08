Con una smerigliatrice taglia il catenaccio di una bici e la ruba GUARDA IL VIDEO

Ladro in azione questo pomeriggio, 29 agosto, nel cortile di un’abitazione del centro storico di Piacenza. L’uomo, dotato di una smerigliatrice elettrica, ha tagliato il catenaccio di una bicicletta legata a una ringhiera e, con un’azione fulminea, ha portato via il mezzo a due ruote. “E’ accaduto tutto in una manciata di secondi” – racconta un testimone che è riuscito a immortalare il colpo con il cellulare. “Ho chiesto al ladro cosa stesse facendo e lui è fuggito dicendo che la bici era sua”. In realtà la bicicletta era di una donna che ha poi avvertito i carabinieri.

