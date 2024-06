Entra in un bar e chiede di chi è la bici poi la ruba: denunciato

Marocchino trentenne rivolgendosi ad avventori del bar ha chiesto: “è di qualcuno di voi quella bicicletta?”. Gli avventori si sono guardati fra loro e tutti hanno risposto che la bici non era la loro. Il marocchino approfittando del fatto che il velocipede sembrava non essere di nessuno, lo ha inforcato e se n’è andato lungo via Colombo pedalando. E’ accaduto venerdì pomeriggio. Poco più tardi lo stesso personaggio, ha rubato un televisore sulla Caorsana e in serata è stato preso dalla polizia in un ristorante in via Farnesiana.

Il proprietario della bici subito dopo il furto ha chiamato il 113, nel frattempo il nordafricano ha rubato una tv da un centro commerciale nella zona della Caorsana. In serata le volanti hanno trovato il ladro della tv al ristorante alla Farnesiana e condotto in questura dall’equipaggio di un’altra volante è stato riconosciuto anche per il furto della bici. E’ stato così denunciato per entrambi i furti e per porto abusivo attrezzi da scasso.