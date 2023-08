A Corano il concerto di Ambra Lo Faro apre il Valtidone Wine Fest 2023

Una serata di buon cibo, paesaggi mozzafiato e la voce di Ambra Lo Faro, con l’immancabile presenza dell’Ortrugo, è pronta ad aprire il Valtidone Wine Fest 2023. Il borgo di Corano, sulle colline della Val Tidone, ospiterà, come ormai tradizione, giovedì 31 agosto, l’evento inaugurale della più grande rassegna del vino piacentino, in attesa del primo appuntamento in calendario domenica 3 settembre a Borgonovo Val Tidone.

“Borgo in musica. Colori, sapori, emozioni per la Val Tidone” prenderà il via alle ore 18.30 con la visita guidata dell’antico borgo di Corano, con giro nei vigneti e degustazione finale di ortrugo.

