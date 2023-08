Castel San Giovanni, auto esce di strada e si ribalta. Conducente all’ospedale

Un’auto è uscita di strada nel pomeriggio di giovedì 31 agosto e si è ribaltata in un campo. E’ successo in via Emilia Pavese a Castel San Giovanni. La donna alla guida ha riportato alcune ferite ed è stata condotta in ospedale dall’ambulanza, le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà