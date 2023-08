Nidi comunali: uno su due è fuori. Sono 352 i bimbi in lista di attesa

Un bimbo su due è al momento fuori dai nidi comunali di Piacenza. Per essere al passo con gli standard fissati dall’Europa, dicono le statistiche, l’Italia dovrebbe avere 100 mila posti in più negli asili nido. A Piacenza ce ne vorrebbero almeno 352 in più per soddisfare la domanda di mamme e papà per l’anno educativo che si sta aprendo. Tanti infatti sono i bambini in lista d’attesa per l’anno educativo 2023-24 a fronte delle 736 domande di ammissione presentate. È questa la fotografia che emerge dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive da parte del Comune. La lista di attesa si è allungata.

In totale, per l’anno educativo 2023-2024, sono state presentate per i nidi comunali, convenzionati e part-time, nonché per il Servizio Edugate (fascia 1-6 anni), 736 domande di ammissione, di cui 40 da parte di famiglie non residenti. In lista d’attesa, considerando i posti occupati dai bambini già frequentanti (oltre 300), ci sono 352 bambini, di cui 40 non residenti.

TUTTI I DATI NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ