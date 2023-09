Le rubano l’auto in Puglia il giorno del compleanno. Trovati solo rottami

Disavventura per una piacentina in vacanza in Puglia dove si era recata per festeggiare il compleanno. La giovane ha raccontato che mentre si trovava nella zona di Ostuni, nella notte tra il 23 e 24 agosto, le avrebbero rubato l’auto parcheggiata sotto casa, un’ Alfa Romeo Giulietta rossa, acquistata solo a gennaio. La macchina è stata ritrovata 24 ore più tardi dai carabinieri di Brindisi, ma era rimasto solo qualche parte di telaio, completamente “cannibalizzata”. La vittima del furto non ha potuto far altro che chiamare un carro attrezzi, per far portare il rottame in un cimitero delle macchine, a sue spese.

“Non era assicurata per il furto” – racconta Alice che è di Piacenza, ma vive a Perugia per motivi di lavoro. “Ho fatto denuncia di furto ai carabinieri di Carovigno e il giorno seguente mi hanno chiamata i loro colleghi di Brindisi per dirmi che avevano trovato solo il suo scheletro”. La giovane ha avviato una campagna di crowdfunding online, nella speranza che venga condivisa e di racimolare qualcosa per comprare un altro mezzo per spostarsi.