Tirelli incanta il castello di San Pietro in Cerro con le opere mitologiche

L’arte contemporanea di Giuseppe Tirelli, nel colore patinato del bronzo e nelle fattezze di sinuose figure angeliche e di creature mitologiche, anima angoli del Parco, del Cortile e del Loggiato del Castello di San Pietro in Cerro in un percorso dedicato.

L’uomo rappresentato nelle opere di Giuseppe Tirelli è un essere in perenne “mutazione”, relaziona con il mito per avvicinarsi alla divinità, agli angeli, perché ad essi aspira e da essi riceve segrete indicazioni.

Da domenica scorsa al 1° ottobre le opere dell’artista sono esposte al castello dove proseguono le mostre di arte contemporanea secondo il progetto della Famiglia Spaggiari con il “Mim Museum in Motion”, museo in movimento o in continuo divenire che si presenta rinnovato nella scelta dei lavori esposti.

