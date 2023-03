Piacenza Expo, Cavalli verso la riconferma? Il Pd tentenna e si confronta con il sindaco

Archiviata la partita del bilancio di previsione, per l’amministrazione comunale si apre un’altra questione spinosa. Il rinnovo dei vertici di Piacenza Expo, il polo fieristico di Le Mose. Sarebbe vicina la riconferma dell’attuale amministratore unico Giuseppe Cavalli, scelto dall’ex giunta Barbieri nel luglio 2017 alla guida dell’ente e indicato nel 2020 per un secondo mandato triennale. Ma nulla è certo. Nella maggioranza di centrosinistra, infatti, c’è chi non gradirebbe la decisione di appoggiare la stessa “governance” voluta dal centrodestra negli scorsi anni. E così il tema è diventato cruciale negli ultimi colloqui tra il sindaco Katia Tarasconi e i rappresentanti del Pd, con il rischio – va detto – di accentuare le tensioni interne alla coalizione che sostiene la prima cittadina, dopo il lungo iter del bilancio preventivo che è stato tutt’altro che in discesa con le frizioni sui temi ambientalisti e i malumori sulla gestione dell’aula.

Attenzione a Piacenza Expo, dunque. Da una parte Tarasconi avrebbe rimarcato la sua intenzione di riconfermare Cavalli, in scadenza nelle prossime settimane. Dall’altra, invece, il Pd avrebbe chiesto di ripensarci e di optare per altre figure più vicine al centrosinistra nell’ottica di dare una svolta all’ente fieristico. Tra le alternative proposte, ci sarebbero Federico Sichel, già capo di segreteria dell’ex ministro Paola De Micheli e responsabile delle relazioni istituzionali nell’area nord-ovest di Poste italiane, il proprietario del castello di San Pietro Franco Spaggiari e il manager Carlo Marini. Ma il confronto interno riguarderebbe soprattutto la prospettiva che si vuole dare al polo fieristico, società partecipata di cui il Comune detiene circa il 54 per cento di quote come socio di maggioranza.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: