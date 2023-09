Frontale tra due auto lungo la via Emilia ad Alseno: traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Emilia Parmense ad Alseno. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate e in seguito all’impatto uno dei veicoli coinvolti è finito in un campo che costeggia la carreggiata. Fortunatamente i conducenti dei due mezzi non sarebbero, secondo una prima ricostruzione, rimasti feriti. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione, con il traffico lungo la via Emilia che è andato in tilt.

