Tir sbanda e finisce fuori strada in A21, conducente ferito e lunghe code

Ha causato non pochi disagi alla circolazione l’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A21 tra Castel San Giovanni e Broni-Stradella (chilometro 138 in direzione Torino): un tir, per cause ancora da accertare, è finito fuori dalla carreggiata sfondando il guardrail e terminando la propria corsa in un campo a lato dell’autostrada. Il conducente, ferito nell’incidente, è stato soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco, prima di essere condotto all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. L’incidente ha provocato disagi al traffico, con lunghe code tra Piacenza Ovest e Broni-Stradella.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà