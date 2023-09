Aumentano gli studenti nel Piacentino: oltre 35mila tornano sui banchi di scuola

Prendono il via il 15 settembre, in tutta la regione Emilia Romagna, le lezioni scolastiche. Nella provincia di Piacenza saranno 35.716 gli studenti che torneranno sui banchi di scuola. A livello regionale si contano 536.269 alunni.

Sono 34 le istituzioni scolastiche statali sul territorio provinciale che accoglieranno gli oltre 35mila ragazzi con un aumento di 342 studenti rispetto all’anno precedente. A livello regionale saranno 533 le istituzioni scolastiche statali sul territorio regionale (compresi 12 CPIA e 2 Convitti) che accoglieranno 536.269 studenti, con un calo di circa 4.200 studenti rispetto al passato anno scolastico (-0,8%). Nella nostra provincia gli studenti con disabilità certificata saranno 1.424.

Le classi funzionanti in Emilia-Romagna saranno quasi 25mila, di cui 8.500 circa nella scuola primaria. Su base provinciale, come lo scorso anno, Bologna detiene il record regionale per classi funzionanti, pari a 5.246 (1.858 nella scuola primaria). Nel Piacentino saranno 1.707 di cui 188 nella scuola dell’infanzia, 596 nella scuola primaria, 364 nella scuola secondaria di secondo grado e 559 nella scuola secondaria di secondo grado.

I posti di personale docente in Emilia-Romagna saranno 61.137 (4.154 nel Piacentino).

Saranno 34 i Dirigenti scolastici in servizio nella provincia di Piacenza. Saranno invece 479 i Dirigenti scolastici di ruolo in Emilia-Romagna: 312 di loro dirigeranno scuole del 1°ciclo (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado), mentre 167 dirigeranno scuole di 2°ciclo (secondaria di 2°grado). Sono 38 i nuovi Dirigenti assunti per l’a.s. 2023/2024. Saranno 54 le scuole assegnate in reggenza, ( 7 nel Piacentino) essendo i dirigenti titolari altrove operanti (presso scuole italiane all’estero, presso Università, ecc.) o perché trattasi di scuole sottodimensionate. In sostanza, sono state assegnate tutte le sedi possibili.

