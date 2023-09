Decennale dell’Adunata: nel fine settimana ricordo e concerto della Fanfara

Piazza Cavalli è stata imbandierata in vista della cerimonia in occasione del decennale dell’Adunata nazionale degli alpini. Nel maggio 2013 Piacenza fu pacificamente invasa da 400mila persone, un evento rimasto indelebile nella memoria della città.

Le Penne nere piacentine hanno pensato di ricordare l’86esima adunata con una due giorni di festa che si aprirà sabato 9 settembre alle 18 in piazzale Libertà dove alpini e autorità sono stati invitati per la consegna di un contributo alla Casa di Iris di Piacenza. Previsti anche discorsi istituzionali e ricordi dell’indimenticato evento. Ad intervallare le parole sarà la musica della Fanfara sezionale diretta dal maestro Edo Mazzoni. Fanfara che sarà protagonista anche domenica sera alle 21 in piazza Cavalli per un carosello seguito da un concerto. La serata si aprirà con una mini sfilata alpina in ricordo dell’86esima adunata. Durante la manifestazione gli alpini riceveranno anche una donazione di magliette da parte del disegnatore piacentino Sergio Anelli.

