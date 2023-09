Eventi del weekend, ordinanza comunale vieta vetro e lattine per l’asporto

E’ stata siglata l’ordinanza a firma del sindaco Katia Tarasconi che vieta, in occasione delle numerose manifestazioni in calendario nel fine settimana, l’uso di contenitori di vetro e lattine di qualunque tipologia, sancendo il divieto assoluto – per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le attività commerciali in forma ambulante e le attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari – di somministrazione, consumo e vendita di bevande e alimenti utilizzando tali materiali. Analogamente, per i cittadini vige il divieto assoluto di detenzione e consumo – nei luoghi pubblici indicati nel provvedimento – di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine, il cui utilizzo è ammesso unicamente per il servizio ai tavoli e al bancone all’interno dei pubblici esercizi, senza possibilità di asporto.

E’ inoltre consentita, ai commercianti di alimenti e agli esercenti le cui attività siano situate nelle aree interessate, la vendita di prodotti conservati in vetro, purché non atti al consumo sul posto.

Le limitazioni riguardano la festa parrocchiale di San Vittore alla Besurica, il weekend musicale della Pellegrina, il Femme Fest, la Festa di Maria Bambina a Pittolo, la Festa da Steimbar, la Festa dell’Unità a Sant’Antonio, la Festa del Fungo e Musica Balera nell’area e nelle date di svolgimento di ciascun evento. Per quanto concerne lo Sbaracco, in calendario domenica 10, il provvedimento è riferito all’area in cui si svolge la manifestazione, così come definita dalla specifica ordinanza che regola la viabilità.

La violazione dei divieti comporta una sanzione amministrativa di 500 euro, con facoltà di estinguere il pagamento nella misura ridotta di 333,33 euro.