Spaccio al campus, Comune e associazioni: “Più controlli”

Anche il Comune di Fiorenzuola, società sportive ed ente di formazione Tutor confermano la situazione problematica che si verifica al campus scolastico di via Boiardi come “piazza di spaccio”, oltre che di bivacchi serali e notturni. E chiedono “un maggior presidio dell’area interessata”, per usare le parole del sindaco Romeo Gandolfi. “Vanno tutelati i giovani che frequentano le palestre del campus in orario serale, gli utenti e il personale della Tutor”, è il coro unanime che si leva da amministrazione comunale e dirigenza Tutor (voci che si aggiungono a quella della preside del Mattei Rita Montesissa che ieri ha ribadito alla Provincia la richiesta di recinzione del campus).

La questione sicurezza al campus è tornata sotto i riflettori dopo l’episodio verificatosi martedì sera al campus. I carabinieri durante un pattugliamento hanno sorpreso vari giovani che però sono scappati, appena accortisi dell’arrivo delle forze dell’ordine, lasciando però in loco un panetto di hascisc da 60 grammi e un bilancino di precisione, segno chiaro del fatto che nell’area del campus la sera si spacciano stupefacenti.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’