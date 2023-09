No di Pavia al biodigestore di Arena Po. Soddisfazione a Castel San Giovanni

La Provincia di Pavia ha negato l’autorizzazione alla società Padana Green Energy Società Agricola S.r.l. con sede a Torino a costruire il biodigestore tra Arena Po e Castel San Giovanni. La mancanza di una fidejussione pari a 165 mila euro è la motivazione con cui la Provincia di Pavia ha motivato il diniego. Tirano ora un sospiro di sollievo gli amministratori di Castel San Giovanni e dei comuni confinanti dell’Oltrepò che temevano ricadute ambientali sui loro territorio. Tira un sospiro di sollievo la ditta Edilfibro, la cui proprietà confina con il campo su cui il biodigestore avrebbe dovuto essere costruito, e tira un sospiro di sollievo il comitato per il no il cui presidente Paolo Marconi parla di “una vittoria per tutto il territorio”. “Mi pare di rivivere i tempi di quando, decenni fa – ha detto il sindaco di Castello Lucia Fontana – vincemmo la battaglia per il no alla discarica di Ganaghello”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’