“Una seconda Adunata? Piacenza c’è”. Donati 25mila euro per l’Hospice

Ricordi indelebili ma anche gesti concreti: l’Adunata nazionale degli alpini di Piacenza, andata in scena nel maggio 2013, suscita ancora entusiasmo ed emozione in chi l’ha organizzata e chi l’ha vissuta. In occasione del decennale dall’evento, la Sezione alpini ha consegnato all’associazione “Insieme per l’Hospice Casa di Iris”, presieduta da Sergio Fuochi, un contributo da 25mila euro, frutto del rimborso Iva ricevuto per la grande Adunata di Piacenza. Penne nere e autorità si sono radunate a piazzale Libertà, luogo in cui l’evento verrà ricordato per sempre, grazie all’opera che gli alpini hanno donato alla città per ringraziare dell’accoglienza ricevuta.

La cerimonia, presentata dalla giornalista di Telelibertà, Nicoletta Marenghi, si è aperta con l’alzabandiera e gli interventi del presidente sezionale Ana di Piacenza, Gianluca Gazzola, del sindaco Katia Tarasconi, di Lodovico Albasi in rappresentanza della Provincia di Piacenza, del viceprefetto Luigi Swich. Hanno successivamente preso la parola Bruno Plucani e Corrado Perona, presidente sezionale e nazionale ai tempi dell’Adunata di Piacenza, Roberto Migli, tesoriere nazionale per quattro adunate e Giorgio Gazzola, alpino piacentino emigrato negli Stati Uniti.

Gaetano Rizzuto, per anni direttore di Libertà e il giornalista Ippolito Negri, sull’onda lunga dell’entusiasmo ancora vivo di quei giorni di festa, si sono rivolti a sindaco e alpini per chiedere una seconda Adunata. Pronta la risposta del sindaco Tarasconi: “Piacenza c’è”. I tempi per la candidatura, si sa, sono molto lunghi ma sognare non costa nulla.

La cerimonia è stata allietata dai brani della Fanfara sezionale diretta dal maestro Edo Mazzoni. Il concerto della Fanfara è in programma domani sera (domenica 10 settembre) alle 21 in piazza Cavalli.