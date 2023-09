Auto contro un muro in via Emilia Pavese. Grave incidente in autostrada A1

Traffico rallentato in via Emilia Pavese, nella tarda mattinata di oggi, a causa di un incidente: un’auto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha sbandato ed è finita contro il muro di un edificio al lato della carreggiata. Sul posto i mezzi del 118, ma fortunatamente le condizioni del guidatore non erano grado.

Più serio, invece, lo schianto avvenuto nel tratto piacentino dell’autostrada A1: stando alla prima ricostruzione, a scontrarsi sono state due auto e un furgone. Due le persone rimaste incastrate negli abitacoli, una delle quali ferita in condizioni gravi.

