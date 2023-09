Ciclopedonale tra Ziano e Castel San Giovanni, firma dell’intesa in arrivo

Ziano e Castel San Giovanni a giorni sigleranno un protocollo d’intesa propedeutico all’avvio dell’iter per la realizzazione di una pista ciclopedonale in grado di collegare il capoluogo della Valtidone, Castel San Giovanni, alle colline di Ziano. Il progetto è ambizioso e il costo non è indifferente. Si parla di una stima di un milione e mezzo di euro reperibili, se il progetto verrà ammesso a finanziamento tramite un bando regionale. Il tragitto sicuro riservato a pedoni e biciclette collegherebbe Castel San Giovanni, in zona Molino Suzzani (dove c’è l’area ecologica) in direzione Costa Rosa seguendo una strada sterrata alle spalle di San Marzano e di Case Basse che sale verso Ziano. «Dei circa 6 chilometri tra gran parte, due terzi, si calcola che ricadano sul territorio di Castello, e il resto su Ziano.

