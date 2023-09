Al via gli incontri del Gruppo di Lettura “Trame in Biblioteca” alla Passerini Landi

Al via mercoledì 13 settembre, alle 16, gli incontri del Gruppo di Lettura “Trame in Biblioteca” alla Passerini Landi: gli appuntamenti si terranno sempre con inizio allo stesso orario, una volta al mese circa e saranno aperti a tutti i cittadini interessati, anche non avendo letto il libro su cui si focalizzerà ciascun appuntamento. L’iniziativa è infatti pensata non solo come approfondimento, ma anche come opportunità di discussione e stimolo alla scoperta di nuovi temi e autori inconsueti.

Ad aprire il ciclo 2023-2024, “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova” di Paolo Nori, scrittore e traduttore parmense laureato in Letteratura russa, che in questo volume racconta la storia della poetessa che in realtà voleva essere chiamata poeta e che cambiò cognome (l’originale era Gorenko) perché il padre, ufficiale della Marina, riteneva disdicevole che la famiglia venisse associata a un’attività futile, ai suoi occhi, come la composizione in versi. Così si ispirò a un’antenata della madre, una principessa tartara, per non dover smettere di scrivere, facendolo sino all’ultimo e nonostante l’isolamento politico e intellettuale che dovete subire, diventando la voce più popolare della Russia sotto l’assedio nazista per poi essere di nuovo messa al bando, sorvegliata, sottoposta a privazioni. Ma, come racconta Nori, “ha saputo, alla fine della sua vita, essere quel che voleva diventare: la più grande poetessa, anzi il più grande poeta russo dei suoi tempi”.

I successivi incontri si terranno con questo calendario: il 4 ottobre si parlerà di “Voi donne e uomini liberi” di Harriet Ann Jacobs, il 25 ottobre sarà protagonista “Patria” di Fernando Aramburu e il 15 novembre “Sonja” di Ljudmila Ulickaya, mentre il 15 dicembre sarà la volta di “Metà di un sole giallo” di Chimamanda Ngozi Adichie. Il 10 gennaio si ripartirà con “La regola d’oro” di Amanda Craig, il 31 gennaio “VeLo spiego” di Tasnim Ali, il 21 febbraio “Ore disperate” di Casey Cep e il 13 marzo “Andorra” di Peter Cameron. Nuovo ciclo primaverile al via il 3 aprile con “Lontananza” di Vigdis Hjorth, il 24 aprile “Tre uomini in barca” di Jerome K Jerome, il 15 maggio “Diario di scuola” di Daniel Pennac, il 5 giugno “Il guardiano della collina dei ciliegi” di Franco Faggiani. Il 12 giugno, infine, l’appuntamento conclusivo in cui si sceglieranno i titoli e si stilerà il programma per la successiva stagione.

Per ulteriori informazioni, [email protected] e 0523-492410.