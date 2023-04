Le bibliotecarie di ieri e oggi insieme per festeggiare i 25 anni della Passerini Landi

Un lungo applauso si alza improvviso quando tutte le bibliotecarie, quelle di ieri e quelle di oggi, si radunano in un angolo del cortile per la foto ricordo. Ricordo di quando 25 anni fa – il 19 aprile – la biblioteca Passerini Landi di Piacenza tornava nella sua sede dopo sette anni di stop. Nel cortile della biblioteca, il responsabile Graziano Villaggi fa gli onori di casa: insieme a lui c’è l’assessore Christian Fiazza, dall’altra parte del cortile le bibliotecarie e le persone, i piacentini che a vario titolo hanno assistito alla piccola grande rivoluzione che si consumò nel 1998.

“La ristrutturazione consentì di portare la biblioteca al passo coi tempi – sottolinea Villaggi – le principali novità furono l’inaugurazione di uno scaffale aperto e l’apertura di una sala di consultazione per i fondi antichi, oltre della biblioteca ragazzi”.

Ma a essere avviato fu anche un progetto per il quale furono chiamate delle giovani collaboratrici. “Quelle ragazze di allora ci sono anche oggi in molti casi e sono diventate tutte la colonna portante della biblioteca” sottolinea ancora Villaggi prima di chiamarle a sé per la fotografia e di lasciare spazio al danzatore Riccardo Buscarini e alla violinista Yanina Prokudovich.

“Questa storia che oggi celebriamo ci insegna due cose – sottolinea l’assessore Fiazza – la prima è che il lavoro di squadra è importante. La seconda però lo è ancora di più: abbiamo una grande responsabilità, quella di portare avanti quanto ci hanno insegnato”.