Castel San Giovanni, da oggi è vietato giocare a pallone in piazza Cardinal Casaroli

Da oggi, martedì 12 settembre, scatta in piazza Cardinal Casaroli l’annunciata tolleranza zero. Con una nuova ordinanza il sindaco Lucia Fontana ha bandito completamente il gioco della palla, anche ai bambini che prima potevano giocare sotto la supervisione di un adulto.

Dalle 21 alle 8 vietati schiamazzi e assembramenti chiassosi, vietato il consumo di cibi e bevande. Per chi non rispetta le regole multe da 25 a 500 euro che dovranno essere pagate dai genitori in caso di minori. Per chi gioca a palla ci sarà pure il sequestro del pallone. “Purtroppo- dice il primo cittadino – dobbiamo alla fine amaramente constatare che la tolleranza non ha pagato e non paga. Io stessa – aggiunge – più volte mi sono dovuta scontrare con l’irresponsabilità di certi genitori incuranti del comportamento dei figli”. In caso di comportamenti che prefigurano un reato penale (come danneggiamenti) scatterà la denuncia.