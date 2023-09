Rifiuti e residui di notti brave. Il grido dei commercianti: “Questo è il Corso di Serie B”

Benvenuti sul corso, quello di serie B. Per riconoscerlo basterà guardare dove non ci sono gli ombrellini colorati e le macchine sfrecciano a tutta velocità o si fermano sulle piste ciclabili. Il corso di serie B è quello in cui ogni mattina i commercianti si ritrovano a pulire le tracce della notte e sono tutte notti brave a giudicare dai residui di vomito e altro, dalle bottiglie, dall’immondizia abbandonata in strada. Sono proprio loro – i negozianti – a definirlo così: “Vedi, là c’è il corso Vittorio Emanuele e poi ci siamo noi, il corso di serie B” spiegano Genni e Daniela Michieletti.

Sabrina Berselli ha un’attività da 15 anni in zona: “Durante il giorno va abbastanza bene, anche se capita ogni tanto che entri qualche soggetto strano – spiega – però ci sono serate in cui ci si sente meno tranquilli. Perché non mettere un poliziotto di quartiere?”.

Va molto peggio invece davanti al bar di Luca Dell’Ova: “Tutte le mattine dobbiamo pulire vomito e sporcizia – spiega – soprattutto nel fine settimana la situazione è tragica: più volte lo abbiamo fatto presente anche al Comune e alle forze dell’ordine, ma non è servito”. “Anche ieri (per lo sbaracco, ndc) ne abbiamo viste di tutti i colori – spiega la commerciante Floriana Zanacchi – ogni mattina trovo immondizia e vetri sporchi. Sono qui da 25 anni, basterebbero poche cose: una viabilità più regolata, qualche dosso, un controllo maggiore”.