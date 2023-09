Violenze sulle donne, sette casi nel fine settimana. Un arresto a Borgonovo

Sette interventi dei carabinieri per donne aggredite, malmenate o ingiuriate nel corso del fine settimana dai mariti o dai compagni.

L’episodio più grave è avvenuto nella notte fra sabato e domenica a Borgonovo. In questa circostanza un cittadino indiano ritornando a casa ubriaco ha malmenato e ingiuriato la consorte. I militari lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

E’ stato invece preso un provvedimento restrittivo a carico di un cittadino straniero di 58 anni. L’uomo, che nel corso del fine settimana a Piacenza avrebbe nuovamente maltrattato la moglie, era già stato protagonista di precedenti atteggiamenti persecutori nei suoi confronti. La donna lo aveva lasciato e già lo scorso agosto si era rivolta ai carabinieri per minacce, pedinamenti, telefonate e messaggi continui. Di quanto accaduto è stato informato il Gip che ha disposto un divieto di avvicinamento per l’uomo all’abitazione della ormai ex compagna.

Ci sono poi stati altri cinque interventi culminati in semplici segnalazioni dell’accaduto da parte dei carabinieri all’autorità giudiziaria. Il primo nella serata di sabato a Pontenure per una lite fra marito e moglie di nazionalità straniera. Intorno all’una di notte fra sabato e domenica altro intervento questa volta a Castel San Giovanni, per una coppia di italiani separati. Mezzora più tardi una pattuglia dei carabinieri è dovuta intervenire a Castell’Arquato a causa di una lite fra un coppia di italiani. Intorno alle 3.30 del mattino di domenica un altro intervento a Piacenza, a Monticelli nella serata di domenica. La donna che sarebbe stata malmenata dopa aver chiamato il 112 si è allontanata da casa. All’arrivo la pattuglia della Benemerita ha trovato solo l’uomo che ha detto che la moglie non sapeva dove fosse. I carabinieri hanno quindi rintracciato al donna che aveva sul volto segni di percosse e che ha detto: “Mi sono allontanata da casa perché lui era ubriaco”.