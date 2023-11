Fuggite di casa per le botte del compagno: tre chiamate di soccorso nella stessa sera

Botte, minacce, ancora botte. Lo stesso , brutale copione, ma tre drammi distinti, che si sono consumati a pochissimi minuti di distanza l’uno dall’altro. L’altra sera, al numero telefonico segreto del centro antiviolenza di Piacenza, sono arrivati tutti insieme tre sos d’emergenza. Uno dopo l’altro, senza tregua, un succedersi di emergenza dopo emergenza da lasciare impietrite persino le operatrici del centro, presieduto da Donatella Scardi.

In gergo, la “segnalazione d’emergenza” vuole dire che le forze dell’ordine oppure l’ospedale di Piacenza hanno appena accolto una donna fuggita dalla propria abitazione per sottrarsi a maltrattamenti psicologici e fisici tali da metterne a repentaglio la sua vita stessa. Una fuga che il più delle volte sfocia in un allontanamento definitivo. Tre donne che sono uscite di casa come si trovavano, gli stessi vestiti, le stesse scarpe, lo stesso cuore ormai logoro, e niente altro.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’