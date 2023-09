Forti temporali con possibili danni, scatta l’allerta meteo anche nel Piacentino

Allerta meteo anche nel Piacentino per forti temporali. La protezione civile ha emanato un bollettino per domani, giovedì 14 settembre (fino alla mezzanotte del 15 settembre). Sono previste abbondanti precipitazioni con possibili effetti e danni associati, sui settori centro-occidentali e sulle zone di pianura settentrionale, in particolare dalle ore pomeridiane. Non si escludono temporali sparsi di breve durata sulle rimanenti aree. Le province interessate dall’allerta sono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

