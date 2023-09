Welcome day in Cattolica, la preside Fellegara: “Studiate, ma ricordatevi di vivere”

“Oggi parte un nuovo viaggio”. Avviati i Welcome days dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con il benvenuto alle matricole del corso di Laurea Doppia Laurea in Giurisprudenza ed Economia. Punta sul valore dell’aggregazione e del confronto la Preside di facoltà Anna Maria Fellegara nel suo benvenuto alle matricole: “Già oggi vi sarà evidente la differenza con le aule dei licei: siete in una classe di 100 persone, con percorsi di vita molto autonomi; vi invitiamo a relazionarvi prima di tutto tra di voi, sfruttando i numerosi spazi di aggregazione presenti nel campus: piazzetta, aule studio, postazioni di lavoro; abbiamo attrezzato anche spazi esterni per poter studiare”. Fellegara si rivolge direttamente agli studenti: “Noi pretendiamo da voi impegno, ma ci mettiamo a vostra disposizione per ogni necessità, affinché il vostro percorso individuale vi dia la giusta soddisfazione. Devono essere anni in cui studiate e vi laureate, ma vivete anche: possiamo tenere insieme tutto, con equilibrio”.

“Siete nelle aule della più grande Università Cattolica d’Europa, una delle più importanti università private del mondo, in un Ateneo che da poco ha festeggiato i propri cento anni – ha spiegato il professore Marco Allena -; gli studi giuridici hanno in Cattolica una lunga, storica e prestigiosa tradizione, e qui, nel campus di Piacenza, avete la fortuna di intraprendere un percorso che coniuga appunto tradizione e innovazione.”

CALENDARIO WELCOME DAYS:

Lunedì 18 settembre 12.30 – 13.30 C Economia aziendale e Management per la sostenibilità

Lunedì 18 settembre 9.30 – 10.30 X Food Production management (in inglese)

Martedì 19 settembre 13.30 – 14.30 GAMMA Scienze e tecnologie agrarie e Scienze e tecnologie alimentari

Lunedì 2 ottobre 8.30 – 9.30 aula 12 Scienze della formazione primaria

Martedì 3 ottobre 9.30 – 10.30 aula 21 Scienze dell’educazione e della formazione