In fiamme un cascinale tra Montale e Ivaccari, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Cascinale in fiamme lungo strada della Mussina tra Montale e Ivaccari. È stata una nottata di duro lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza intervenuti per domare l’incendio scoppiato dopo mezzanotte.

Sul posto sono arrivate tre squadre di pompieri con autopompa e autobotte. L’intervento è proseguito anche durante la mattinata di oggi con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’intera area.