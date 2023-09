“IncrediBOL! tour 2023”: bando per realtà culturali e creative under 40

Una serie di appuntamenti in diverse città dell’Emilia-Romagna per presentare la dodicesima edizione del bando IncrediBOL!, dedicato allo sviluppo di progetti d’impresa di giovani realtà creative e culturali di tutto il territorio regionale, e a cui è possibile partecipare fino al 10 ottobre.

Sta per partire l’IncrediBOL! tour 2023: tra il 14 e il 27 settembre Bologna, Faenza, Piacenza e Ferrara saranno tappe degli eventi in presenza e dal vivo, realizzate in collaborazione con enti e realtà culturali dei rispettivi territori. Per il 19 settembre, alle 12.30, è inoltre previsto un webinar con alcuni partner del progetto, per approfondire la compilazione degli allegati e dei prospetti economici previsionali.

IncrediBOL! 2023 concede contributi a fondo perduto fino a un massimo di 15 mila euro ciascuno, servizi di accompagnamento e consulenza e la possibilità di partecipare a ulteriori bandi per l’assegnazione di spazi in comodato d’uso nel territorio del Comune di Bologna. A disposizione ci sono complessivamente 650 mila euro, 400 mila stanziati dalla Regione e 250 mila dal Comune di Bologna.

Durante gli incontri verranno illustrate le principali novità dell’edizione 2023, e l’avviso pubblico sarà spiegato in tutti i suoi aspetti: dai benefici offerti ai vincitori ai requisiti necessari per partecipare, passando per le modalità di presentazione della domanda e i criteri di valutazione.

DOMANDE – Possono presentare domanda imprese, liberi professionisti, studi associati, e associazioni attivi nel settore artistico, culturale e creativo di tutto il territorio regionale, con un’età media inferiore ai 40 anni. Nato nel 2010, il bando IncrediBOL! è stato tra i primi in Italia ad approcciarsi al settore culturale e creativo nell’ottica del rinnovamento delle competenze, del ricambio generazionale e della sostenibilità economica e sociale dei progetti artistici e culturali.

Il bando IncrediBOL! è disponibile su comune.bologna.it, culturabologna.it e incredibol.net.