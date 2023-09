Pentola rotta alla De Gasperi per i pasti dei bimbi. Dadati: “Risolto il problema”

La risposta arriva con una fotografia. Ritrae una maxi pentola a gas (anche se sarebbe più corretto chiamarla cuocipasta) da 150 litri già installata e pronta all’uso. A mandare l’immagine è l’assessore alla scuola Mario Dadati per tranquillizzare le famiglie dei bambini della scuola elementare De Gasperi che lo scorso aprile erano rimasti senza pentola. O meglio, la pentola c’era e si era rotta: fino alla fine della scuola ai bambini erano state servite le pietanze cucinate nel centro pasti comunale di La Verza, così come avviene in tante altre scuole della città che non dispongono della cucina interna.

A distanza di qualche mese la questione torna ancora sotto i riflettori: a farsene portavoce è Monica Polledri, rappresentante di classe alla De Gasperi che chiede informazioni relativamente all’arrivo della pentola. “L’assessore Dadati aveva dichiarato che lui stesso avrebbe monitorato per evitare perdite di tempo – si legge nella nota inviata in redazione da Polledri – con l’inizio del nuovo anno scolastico pretendiamo delle risposte”.

La risposta di Dadati non si è fatta attendere: interpellato al proposito, ha inviato la nota protocollata e datata 13 aprile di acquisto del cuocipasta che “è costato 7.198 euro”.

“Ci siamo attivati immediatamente dopo il guasto e il problema è stato risolto – spiega – il servizio mensa partirà il 20, ma la pentola è già collaudata, installata e pronta all’uso”.

