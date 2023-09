Profuga ucraina aggredita e gettata a terra da tre uomini che le rubano la borsetta

Era uscita da un supermercato di via Calciati con la borsa della spesa e l’aveva messa nel cestino della bicicletta, legata alla rastrelliera nel piazzale antistante. Ma non ha fatto in tempo a salire sul sellino. Questa 47enne, profuga dall’Ucraina, si è sentita spintonare con forza da dietro finendo violentemente a terra. Con escoriazioni su gambe e braccia e sanguinante dal viso, ha visto i suoi aggressori: tre giovani uomini di pelle scura. Il loro obiettivo era la borsetta che portava a tracolla. Ha cercato di opporsi alla rapina, ma è stata sopraffatta.

I tre si sono impossessati della borsetta e dileguandosi in un lampo.

È accaduto nei giorni scorsi, la donna ha poi denunciato l’episodio ai carabinieri descrivendo quanto aveva nella borsetta: il portafoglio con soldi, bancomat e documenti, il telefonino e le chiavi della casa in cui abita, ospite con la figlia di una famiglia piacentina.

Al pronto soccorso non ci è andata ma si è fatta visitare dal suo medico che le ha prescritto cinque giorni di riposo dal lavoro nell’azienda agricola dove ha trovato impiego.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ