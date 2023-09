San Damiano, il nuovo comandante: “Tornare a Piacenza motivo di orgoglio”

Cerimonia al Distaccamento Aeroportuale di Piacenza per il cambio al comando tra il tenente colonnello Francesco Rossi, comandante uscente, e il tenente colonnello Salvatore Occini, nuovo comandante.

La cerimonia, presieduta dal comandante delle Forze da Combattimento, generale di divisione aerea Luigi Del Bene, si è svolta alla presenza del comandante del 6° Stormo di Ghedi, reparto dell’Aeronautica militare alle cui dipendenze dirette è posto il Distaccamento aeroportuale di Piacenza, nonché di numerose autorità civili, religiose e militari. Tra queste il prefetto della città di Piacenza, Daniela Lupo, il questore Ivo Morelli, i rappresentanti della Provincia, del Comune di San Giorgio Piacentino e di quelli limitrofi, ed il vescovo di Piacenza, monsignor Adriano Cevolotto. La presenza di numerosi gonfaloni, tra cui quello della città di Piacenza decorato di medaglia d’oro al valor militare, dei labari e delle associazioni combattentistiche e d’Arma hanno ulteriormente testimoniato il fortissimo legame che lega il territorio all’Arma Azzurra.

Il comandante uscente, tenente colonnello Rossi, nel suo discorso di commiato ha ripercorso gli eventi salienti del suo periodo di comando e rivolgendosi al personale del Distaccamento ha detto “avete dato prova continua di professionalità, grandissima disponibilità e resilienza in un periodo che vi ha visti impegnati su molteplici fronti, in modo particolare sia durante l’emergenza pandemica covid-19, sia quando, nell’agosto 2021, abbiamo fornito assistenza ai profughi afghani evacuati dal loro Paese grazie all’operazione “Aquila Omnia”. Continuando, ha inoltre ricordato come il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza, nonostante le emergenze affrontate, sia stato in grado negli ultimi anni di portare a termine i suoi due principali compiti d’istituto: costituire una base di rischieramento di componenti operative e contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico aerospaziale dell’Aeronautica militare. Ne è un chiaro esempio il restauro di un velivolo FIAT G91, effettuato dagli specialisti di Piacenza, che è andato nuovamente in volo durante la Manifestazione Aerea dell’Aeronautica Militare svoltasi nel mese di giugno a Pratica di Mare per celebrare il centenario della Forza Armata.

Il comandante subentrante, tenente colonnello Occini, a sua volta, nel prendere la parola ha ringraziato la Forza Armata per la fiducia riposta nell’assegnazione del comando del Distaccamento Aeroportuale, ricordando come “il 14 settembre di sette anni fa tutti i Tornado del 155° Gruppo Volo decollavano per l’ultima volta dalla pista di S. Damiano per trasferirsi al 6° stormo di Ghedi. Io ero a bordo di uno di quei velivoli e tornare oggi a casa, in terra piacentina, da comandante, non può che essere motivo di orgoglio”. Concludendo ha poi soggiunto “I progetti allo studio – tra cui la realizzazione di un Flight Museum della Forza Armata – ci vedranno in prima linea per dare lustro all’Aeronautica Militare.

Il colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, comandante del 6° Stormo di Ghedi, nel suo discorso ha sottolineato che “il passaggio di consegne tra i due Comandanti rappresenta l’essenza della cerimonia odierna e costituisce un momento importante e significativo della vita dell’Ente. Attraverso tale avvicendamento, si assicura la continuità della vita e dell’impegno del Reparto al servizio del Paese, in un clima di rinnovato spirito di coesione e di collaborazione”. Il colonnello Vitaliti ha infatti sottolineato come il mantenimento dell’efficienza degli impianti e delle infrastrutture del sedime siano compiti che, nel futuro, diventeranno sempre più onerosi.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del comandante delle Forze da Combattimento, Gen. D.A. Luigi Del Bene che, con queste parole, ha espresso un sincero apprezzamento al tenente colonnello Rossi “Un comando lungo circa cinque anni non è comune. In questo periodo hai saputo creare stabilità nell’ambiente lavorativo a fronte di tante difficoltà. […] Credo che guardando indietro tu possa andare fiero di quello che avete realizzato insieme su questa piccola ma importante realtà dell’Aeronautica Militare”. Al nuovo comandante, poi, nel riconoscergli capacità e grande motivazione, che gli serviranno per affrontare con entusiasmo le sfide del nuovo incarico, gli ha rivolto un sincero in bocca al lupo e le dovute rassicurazioni “Sappi che io e il mio Comando siamo pronti a supportarti ogni volta che sarà necessario”.

A termine cerimonia le autorità e gli ospiti intervenuti hanno potuto ammirare il velivolo G-91R ed il tornado ECR Special colors 155° ETS esposti presso l’Hangar, per poi visitare un’area espositiva presso la quale sono custoditi alcuni cimeli storici-aeronautici del Distaccamento.

Il Distaccamento Aeroportuale Piacenza, costituito il 1° settembre 2017 sul sedime di San Damiano, dipende dal 6° Stormo di Ghedi a sua volta dipendente dal Comando Forze da Combattimento di Milano nell’ambito del Comando Squadra Aerea. Nel corso degli ultimi anni sono stati sviluppati diversi progetti che hanno interessato il Distaccamento Aeroportuale e ne stanno pian piano delineando il futuro. Molte le iniziative e convenzioni con ditte impegnate nello sviluppo aeronautico e nel settore automotive che, attraverso bandi ad evidenza pubblica, hanno ottenuto l’utilizzo delle superfici e lo spazio aereo dell’Aeroporto solo quando non impegnato nelle peculiari attività operative ed addestrative del Reparto, per attività di ricerca, sviluppo e testing. Il progetto più ambizioso che l’Aeronautica Militare sta attentamente vagliando è quello di creare un Flying Museum a San Damiano che, affiancandosi al Museo Storico A.M. di Vigna di Valle (Rm), consentirebbe ai visitatori e agli appassionati di toccare con mano la storia aerospaziale, anche attraverso la possibilità di vedere all’opera tecnici manutentori intenti nel restauro di aeromobili storici per poterli poi ammirare librarsi in volo.