Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica a San Damiano: “Qui il futuro”

Si guarda al futuro al Distaccamento aeroportuale di Piacenza, ex Base aerea, dell’Aeronautica militare a San Damiano. La struttura proseguirà nella sua attività e si prepara ad essere parte del centenario dell’Aeronautica che ricorrerà nel 2023. Sono state infatti rivolte al futuro le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che ha fatto visita al Distaccamento aeroportuale a San Damiano. Accompagnato dal Col. Giacomo Lacaita, comandante del 6° Stormo di Ghedi, Goretti è stato accolto dal tenente colonnello Francesco Rossi, comandante del Distaccamento.

Rossi ha illustrato le attività del Reparto ed accompagnato il Generale Goretti presso le principali infrastrutture del Distaccamento, presso gli shelter dove è conservato il materiale storico e presso l’hangar di manutenzione dove è in corso il restauro del velivolo G-91R, che rientra nei progetti per i festeggiamenti del centenario dell’Aeronautica Militare nel 2023. Nell’area espositiva dei velivoli storici, Goretti ha incontrato il personale del reparto, al quale ha espresso il ringraziamento per l’attività svolta ed ha illustrato i programmi e le sfide che dovrà affrontare il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza nel prossimo futuro.