Ricetrasmittenti e centralini costruiti a Berlino: la mostra dell’Aeronautica militare

Sarà visitabile fino a domenica 8 ottobre, nell’auditorium della rocca comunale di Borgonovo, in piazza Garibaldi, la mostra dedicata al centenario dell’Aeronautica militare. Ci sono piccoli gioielli come un centralino funzionante del 1940 costruito a Berlino per l’Aeronautica, accanto a telefoni degli anni Trenta e Quaranta. Ci sono ricetrasmittenti, il cruscotto di un F104 accanto a una decina di caschi da pilota e poi ancora un paracadute, uniformi da pilota, e un pezzettino di stoffa del dirigibile di Umberto Nobile. Una rassegna di foto racconta le imprese delle frecce rosse. Una parte è dedicata ai piloti borgonovesi tra cui il tenente pilota Fulvio Curtoni, deceduto a soli 24 anni a Bosco di Faeto, in Puglia, nel marzo del 1975 durante un volo d’addestramento. La mostra è aperta alle scuole nei giorni infrasettimanali dalle 9, 30 alle 12 (prenotare tramite ufficio cultura 0523 861823). Per i visitatori sabato 30, domenica 1 ottobre e poi di nuovo sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 9.30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.

