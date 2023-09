Attrezzature per la ricerca dispersi alla Galleana, ma è un’esercitazione

Il parco della Galleana di Piacenza ha fatto da cornice all’esercitazione congiunta tra vigili del fuoco e operatori di Protezione civile, insieme per provare attrezzatture ed equipaggiamenti in vista del test previsto per il prossimo 23 settembre alla diga di Mignano.

Una giornata di formazione con l’obiettivo di condividere informazioni e perfezionare le procedure riguardanti la ricerca di dispersi.