Terremoto in Marocco: al via la raccolta fondi di Editoriale Libertà

Proponiamo un gesto di solidarietà per la gente del Marocco colpita nei giorni scorsi dal terremoto. Lutti, danni e paura sono quelli di ogni sisma devastante. Ci sono migliaia di chilometri di distanza. Ma un ponte di umanità in questo caso avvicina Piacenza a una terra lontana: qui tra noi vivono e lavorano molte persone che dal Marocco sono emigrate e costituiscono oramai una parte significativa della nostra comunità civile. Attraverso loro sentiamo in modo particolare la sofferenza dei terremotati e per questo motivo abbiamo deciso, come Editoriale Libertà, di aprire una sottoscrizione.

Lo facciamo d’intesa con l’associazione Generazioni italo-marocchine che qui a Piacenza dà voce agli immigrati da quel Paese: sono ben 4.400. Subito dopo il terremoto “Libertà” ha riferito di un loro appello ai piacentini a dare un aiuto. Ora lo facciamo anche nostro. Il bisogno di soccorso è immenso e ci sentiamo di portare ciò che riusciremo insieme a voi lettori. Anche una goccia può essere importante. Ci impegniamo a dare tempestività e concretezza a questa iniziativa di amicizia verso chi ha subito le devastazioni del terremoto. Per le donazioni è aperto un conto corrente presso Crédit Agricole, intestato a Editoriale Libertà Spa.

L’Iban è IT55W06230 12601 0000 32665482 e la causale è “Emergenza terremoto Marocco”. Ringraziamo fin d’ora coloro che parteciperanno.